На Украине связали увольнения чиновников офиса президента с оптимизацией штата

Увольнения некоторых советников, а также первого помощника президента Украины Владимира Зеленского связаны с оптимизацией штата офиса украинского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, сообщает РИА Новости.

«Сегодняшние увольнения советников и помощников президента связаны с оптимизацией штата», — отметил Никифоров.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Владимир Зеленский надеется, что и другие органы власти продемонстрируют подобные усилия.

30 марта Зеленский собственным указом уволил своего советника и друга Сергея Шефира с поста первого помощника президента Украины. Кроме того, глава государства уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

Ранее Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова.