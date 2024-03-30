Тысячи жителей Берлина вышли на демонстрацию за переговоры по Украине

В Берлине несколько тысяч человек приняли участие в пасхальной демонстрации за мирные переговоры по Украине и против вовлечения Германии в этот конфликт. Об этом сообщает РИА Новости.

Демонстранты собрались к 13:00 на Карл-Маркс-аллее на востоке Берлина. Организаторы заранее заявили о шести тысячах участников.

С перевозной сцены спикеры призвали остановить поставки оружия в зоны конфликтов, стремиться к миру во всем мире и общеевропейской системе безопасности с вовлечением России. После их выступления демонстранты в сопровождении нескольких полицейских машин пройдут в сторону центра города.

30 марта вице-канцлер, министр по делам экономики Германии Роберт Хабек заявил, что надеяться на скорое завершение российско-украинского конфликта с «хорошим концом» не приходится.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года.

Украинские власти ранее не раз высказывались о намерении вернуть все территории, которые заняла РФ. В 2014 году Россия присоединила Крым, а осенью 2022 года в состав страны вошли ЛДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее в Кремле оценили слова Зеленского про переговоры.