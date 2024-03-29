Посол: при внешней агрессии против Армении Москва выполнит свои обязательства

Посол РФ Сергей Копыркин в интервью ереванскому порталу 24News заявил, что в случае внешней агрессии в отношении Армении Россия готова выполнить свои союзнические обязательства, если Ереван этого захочет.

«У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путем тех договоренностей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение», — ответил он на вопрос, выполнит ли Москва свои обязательства в случае нападения со стороны Азербайджана.

Также он назвал ложными заявления ряда представителей властей Армении о том, что Российская Федерация якобы заставляет эту республику вступить в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии.

На этой неделе Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС.

Ранее Армения запретила трансляции на своей территории программ Владимира Соловьева.