Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол: при внешней агрессии против Армении Москва выполнит свои обязательства

Посол Копыркин: в случае агрессии против Армении РФ выполнит свои обязательства

close
100%
Shutterstock

Посол РФ Сергей Копыркин в интервью ереванскому порталу 24News заявил, что в случае внешней агрессии в отношении Армении Россия готова выполнить свои союзнические обязательства, если Ереван этого захочет.

«У меня нет никаких оснований считать, что Россия отказывается от тех обязательств, которые она на себя взяла путем тех договоренностей, которые у нас есть. Все наши публичные заявления не дают основания ставить это под сомнение», — ответил он на вопрос, выполнит ли Москва свои обязательства в случае нападения со стороны Азербайджана.

Также он назвал ложными заявления ряда представителей властей Армении о том, что Российская Федерация якобы заставляет эту республику вступить в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. В конце февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии.

На этой неделе Симонян заявил, что Армения всегда шла по пути в Евросоюз, пока ее не втянули в другую систему — ЕАЭС.

Ранее Армения запретила трансляции на своей территории программ Владимира Соловьева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами