Милонов отреагировал на слова Макаревича* о теракте в «Крокусе»

Музыканту Андрею Макаревичу (признан в РФ иностранным агентом) стоит забыть русский язык и перестать говорить что-либо о России. Об этом в беседе с RT заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, комментируя реакцию артиста на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Макаревич к концу жизни окончательно закончил превращение в опасного человекоподобного гельминта: ловко меняя маски и образы, обслуживая любую власть и начальство, он сделал выбор в пользу европейского ошейника», — сказал депутат.

Он добавил, что тех, кто «вычеркнул себя из России никто за язык не тянет».

В конце марта Макаревич вышел на связь в Facebook (владелец компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) признана в России экстремистской и запрещена) после обвинений в отсутствии сочувствия пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

По словам музыканта, если он не прокомментировал событие, это не значит, что он не переживает из-за случившейся трагедии. Артист объяснил, что не хочет выставлять публично свои эмоции, и осудил показательную скорбь в социальных сетях.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Ранее Максим Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за своим ртом.