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Политолог заявил о многоплановом развитии сотрудничества между Россией и КНДР

Политолог Жебин: сотрудничество РФ и КНДР развивается по разным направлениям

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Виталий Аньков/РИА Новости

Политолог-кореевед Александр Жебин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал визит директора Службы внешней разведки России (СВР) Сергея Нарышкина в Северную Корею. По словам эксперта, сотрудничество между Москвой и Пхеньяном развивается многопланово.

«У нас сотрудничество по многим линиям идет. И вполне обосновано из-за возникновения новых угроз для нашей безопасности на Дальнем Востоке, связанных с образованием трехстороннего военного альянса и усилением разведывательной активности членов этого альянса, особенно США и Японии, вдоль наших границ», — отметил Жебин.

Он не исключил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы обеспечения безопасности в свете возможного визита в КНДР президента России Владимира Путина.

Российская делегация во главе с Нарышкиным посетила Пхеньян в конце марта. Глава СВР провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Также представители РФ встретились с сотрудниками северокорейского министерства государственной безопасности.

Ранее делегация Северной Кореи во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо посетила Москву.

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