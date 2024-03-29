Основной доход туристическому бизнесу Финляндии приносили граждане России. Страна не востребована у американцев, японцев или европейцев. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал журналист Кости Хейсканен. По его словам, после ухудшения отношений Хельсинки и Москвы финская туротрасль серьезно пострадала.

«Вместо того чтобы ставить ультиматумы России и щелкать подтяжками, [президент Финляндии Александр] Стубб мог бы сделать правильный шаг, закончить этот маразм с Украиной, прилететь в Россию и поговорить с правительством, тем более что русские уже приглашали его», — сказал Хейсканен.

Он напомнил, что власти Финляндии обещали поддерживать Украину длительное время. Однако непонятно, на какие средства, ведь у страны колоссальный дефицит бюджета, недоумевает журналист.

В феврале Стубб одержал победу на президентских выборах в Финляндии. Политик поддерживает углубление отношений с НАТО, продолжение помощи Украине и давление на Россию. В Кремле надеются, что новый финский лидер будет соблюдать баланс в отношениях с Москвой. При этом сам кандидат обещал отказаться от контактов с российским руководством до урегулирования конфликта на Украине. Как победу Стубба восприняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил причину антироссийских устремлений Финляндии.