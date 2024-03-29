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Туск расстроился из-за своей вынужденной жесткости с «украинскими друзьями»

Туск выразил сожаление из-за проявленной жесткости в отношениях с Украиной

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Efrem Lukatsky/AP

Премьер Польши Дональд Туск, признался, что его печалит необходимость быть «жестким с украинскими друзьями». Об этом пишет газета Pais.

Он признался, что вынужден проявлять свою жесткую политическую волю в ситуации с протестами фермеров и дальнобойщиков.

«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями», — отметил политик.

Туск пояснил, что как премьер-министр должен защищать фундаментальные интересы Польши. По его словам, поиск решения этой проблемы отнимает «значительную часть времени».

Политик напомнил, что Польша «хочет помочь Украине, чем может». При этом он выступил за пересмотр идеи свободной торговли с Украиной. Туск обратил внимание, что стремится к справедливому соглашению, чтобы «найти общий знаменатель» для интересов Украины, Польши и всего ЕС.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с польским коллегой Дональдом Туском сообщил о наличии у сторон понимания по проблеме импорта украинского продовольствия, но не раскрыл конкретных результатов.

Ранее в Варшаве заявили, что Польша на фоне поражения Украины готовится к войне.

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