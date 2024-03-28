Эксперт заявил о неизбежности деглобализации мировой экономики

Распад мира на зоны влияния и установление многополярной модели неизбежны. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил экономист Михаил Хазин. Он отметил, что многие процессы, которые сегодня развиваются в мировой политике и экономике, предсказывал еще 10-20 лет назад.

«То есть я обгонял время. А сегодня я от него отстаю. Все понеслось вскачь. Ну, посмотрим. Я вижу, что экономическая модель в мире может быть только одна. Мы ее описали с [экономистом, публицистом] Андреем Кобяковым еще в 2003 году в книжке с говорящим названием «Закат империи доллара и конец Pax Americana». Ничего другого быть не может, и туда все идет», — сказал Хазин.

Он подчеркнул, что какой бы стабильной ни казалась американская валюта, долларовая система рухнет и мировая экономика разобьется на зоны.

Как сообщало издание The Economist, альянс Российской Федерации, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для США и их союзников.

В публикации отмечается, что давление Запада с помощью санкционных мер привело к тому, что три государства сплотились перед лицом общего врага. Россия, Китай и Иран поддержали идею многополярного мира, «где владычествовать Америке будет уже не суждено», подчеркивает издание.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал создание альянса подсанкционных стран.