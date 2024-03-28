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Путин рассказал, что позволило бы избежать конфликта на Украине

Путин: учет интересов безопасности РФ позволил бы избежать конфликта на Украиное

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Cao Yang/XinHua/Global Look Press

Конфликта на Украине не было бы в случае, если интересы безопасности России учли после распада СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с военными летчиками, передает ТАСС.

«Если бы после развала Советского Союза, как Россия предлагала, мы выстраивали бы новые совершенно отношения в сфере безопасности в Европе, ничего подобного сегодняшнему не было бы. Просто учитывали бы наши интересы в сфере безопасности, о чем мы говорили из года в года, по сути — из десятилетия в десятилетие», — заявил Путин.

По его словам, российские интересы на Западе постоянно игнорировали. Он добавил, что НАТО «вплотную подошли» к российским границам.

До этого Путин назвал бредом заявления о том, что Россия намерена воевать с НАТО.

Также Путин отметил отличные действия российской боевой авиации в ходе проведения специальной военной операции (СВО).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Рогов рассказал о положении российской армии на Работинском выступе.

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