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Напавших на «Крокус» террористов вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*

РИА Новости: террористов из «Крокуса» вербовали в канале «Голос Хорасана»

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об этом сообщил агентству знакомый с ситуацией источник. В настоящее время Telegram-канал удален.

Агентство напомнило, что в октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал о том, что британские и американские спецслужбы создают у южных границ СНГ в Афганистане «пояс нестабильности». Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» (который взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл». — ред.) наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

27 марта специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

В тот же день в СПЧ рассказали, где находятся предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе».

Ранее в ФСБ предупредили граждан о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы.

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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