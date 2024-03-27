Напавших на «Крокус» террористов вербовали в Telegram-канале афганского крыла ИГ*

Террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», вербовали через Telegram-канал «Садои Хуросон» («Голос Хорасана»), принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию об этом сообщил агентству знакомый с ситуацией источник. В настоящее время Telegram-канал удален.

Агентство напомнило, что в октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал о том, что британские и американские спецслужбы создают у южных границ СНГ в Афганистане «пояс нестабильности». Тогда же он заявил, что запрещенный «Вилаят Хорасан» (который взял на себя ответственность за теракт в «Крокус Сити Холл». — ред.) наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.

27 марта специалист по оружию высказался о подготовке атаковавших «Крокус» террористов.

В тот же день в СПЧ рассказали, где находятся предполагаемые исполнители теракта в «Крокусе».

Ранее в ФСБ предупредили граждан о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы.