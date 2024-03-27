Николая Конашенка арестовали на два месяца

Суд арестовал ресторатора Николая Конашенка на два месяца после публикаций в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина арестован до 25 марта. Он заявил, что вину не признает, но сожалеет о своих публикациях.

До этого СК возбудил дело о публичном оправдании терроризма в отношении автора скандальных постов о «Крокусе» Конашенка .

Муж бывшего генерального директора проекта «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской Николай Конашенок, заявивший после теракта в «Крокус Сити Холле», что террористы выбрали не ту площадку, был задержан в аэропорту Пулково при попытке уехать в Армению 25 марта. Его жена покинула свой пост, и заявила, что осуждает слова мужа.

Ранее Конашенок в суде заявил, что сожалеет о написании спорных постов о теракте.