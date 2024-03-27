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Путин заявил, что изменил график поездок из-за трагедии в «Крокусе»

Путин в Торжке заявил, что приехал позже из-за теракте в «Крокус Сити Холле»

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Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Первая после переизбрания региональная поездка Владимира Путина в Торжок в Тверской области произошла позже из-за теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Прибыв в Торжок, Путин также пообщался с местными жителями, остановив свой кортеж. С президентом подошли поговорить несколько сотен человек.

В ходе общения, президент отметил, что из-за трагедии, которая произошла в концертном комплексе «Крокус Сити Холл», ему пришлось скорректировать график и приехать в древний русский город позже.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин начал первую после выборов главы государства в марте 2024 года региональную поездку, приехав в Торжок в Тверской области.

Представитель Кремля отметил, что посещение связано с отмечавшимся накануне Днем работника культуры.

Ранее в Кремле рассказали, кто поздравил Путина с победой на выборах.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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