В Молдавии призвали дать премьеру медаль за «демографическую яму»

Глава оппозиционной партии Молдавии «Шанс» Алексей Лунгу призвал дать премьер-министру страны Дорину Речану медаль «за демографическую яму». Об это сообщил в своем Telegram-канале.

«Речану, конечно, нужно дать медаль. За беспринципность. Не каждый сможет принимать неуместную похвалу на фоне демографической ямы», — написал Лунгу после «похвалы» в адрес правительства Молдавии со стороны Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

По словам главы партии, в 2022 году в Молдавии на свет появилось на 2,4 тыс. детей меньше, чем в 2021 году. При этом, отметил Лунгу, в стране существуют такие населенные пункты, где вовсе нет новорожденных детей.

Политик подчеркнул, что 2021 и 2022 годы стали «рекордными» с точки зрения сокращения населения страны из-за высоких темпов миграции.

До этого в заявлении оппозиционной молдавской партии «Возрождение» говорилось, что властям Молдавии необходимо предпринять «действенные шаги» для снижения цен на газ в стране, правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) является виновником несправедливой финансовой нагрузки на население.

Ранее мэр Кишинева подал в суд на правительство Молдавии.