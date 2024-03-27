Захарова заявила о попытках Запада включить Интерпол в политическую игру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что Россия полагает, что Запад пытается втянуть Интерпол в свою политическую игру.

Так она прокомментировала слова генсека Интерпола Юргена Штока, который осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и заявил, что организация готова оказать поддержку расследованию РФ.

«Генсекретарь Интерпола... подтвердил незыблемость фундаментальных принципов организации, которые сформулированы в ее уставе», — заявила она.

При этом она отметила, что российская сторона хотела бы понять, насколько слова Штока соотносятся с решением исполнительного комитета организации от 2022 года о введении ограничительных мер по обмену данными в отношении РФ.

По ее словам, Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру. Она отметила, что цель данной игры — отключение России от информресурсов Интерпола и исключение ее из состава организации.

До этого сообщалось, что Интерпол не стал комментировать, почему организация решила предложить помощь РФ после теракта в «Крокус Сити Холле», но воздержалась от подобных предложений после подрыва «Северных потоков».

Ранее Захарова предположила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы не «остаться за бортом».