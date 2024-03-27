Захарова заявила, что только Украина не осудила теракт в «Крокусе»

Лишь Украина отказалась осуждать теракт в «Крокус Сити Холле», Киев таким образом выступил против всего мира. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости.

«Практически весь мир выступил с решительным осуждением теракта… Только одна страна на нашей планете пошла противоходом», — подчеркнула она, говоря об Украине.

Захарова также обратила внимание на то, что в украинском сегменте интернета имели место злорадные комментарии, которые западные соцсети не желали удалить.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что информация от задержанных подтверждает украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле».

О том, что правоохранительные органы располагают многими свидетельствами причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» ранее заявлял и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отмечал, что Следком проанализирует все данные и позже выдаст официальную информацию.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, произошел пожар.

Ранее глава ФСБ заявил о необходимости признать СБУ террористами.