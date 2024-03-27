Эрдоган рассказал об отношении Турции к террористам

«Двери Турции закрыты» для террористов и тех, кто использует терроризм в качестве политической активности. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в социальных сетях.

«Конечно, мы готовы говорить обо всем со всеми, но наша дверь закрыта как для террористов, так и для тех, кто играет в политику под прикрытием террористических организаций. Турция расплачивалась за терроризм в течение 40 лет, и мы не будем терпеть его еще 40 лет», — пишет Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что для страны настало время избавиться от этого бремени, которое продолжает лежать на безопасности Турции. Также Эрдоган обвинил турецкую оппозицию в связях с террористическими организациями.

Публичные выступления турецкого президента продолжаются на фоне предстоящих выборов в органы местного самоуправления 31 марта.

До этого директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что личный состав войск Росгвардии будет мстить за всякое покушение на Россию и ее граждан.

До этого стало известно, что Генпрокуратура изучит обращение с просьбой расследовать организацию терактов в РФ.