Захарова: западные медиагиганты солидаризируются с террористами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что западные медиагиганты солидаризируются с террористами, не удаляя комментарии в отношении россиян после теракта в «Крокус Сити Холле».

По ее словам, в украинских соцсетях «появились циничные, бесчеловечные, злорадные комментарии».

«Вопрос к американским интернет-гигантам и платформам — до сих по не решались удалять человеконенавистнические посты... Вы же, получается, солидаризируетесь с теми террористами...» — сказала она.

Также Захарова заявила, что власти западных стран опубликовали соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье после отмашки США. По ее словам, «сателлиты США» опубликовали соболезнования «после очевидного получения отмашки от своего большого брата». Она также добавила, что соболезнования Запада в основном передавались в соцсетях.

Ранее Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле».