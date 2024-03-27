Захарова связала соболезнования Запада по «Крокусу» с отмашкой Вашингтона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что власти западных стран опубликовали соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье после отмашки США.

«Не осталась нами не замечена и явная синхронизация соболезнований представителей западных властей с заявлениями из Вашингтона», — заявила она.

По ее словам, «сателлиты США» опубликовали соболезнования «после очевидного получения отмашки от своего большого брата».

Она отметила, что соболезнования в основном передавались в социальных сетях.

До этого Захарова заявила, что Запад поменял реакцию на теракт в «Крокус Сити Холле», чтобы не «остаться за бортом». Также Захарова назвала ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе». По ее словам, Соединенные Штаты «вовлечены» в историю с терактом.

Ранее Интерпол не стал комментировать тему поддержки РФ после теракта в «Крокусе».