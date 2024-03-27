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Люсю Штейн заочно приговорили к шести годам колонии

Экс-депутата Басманного района Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам колонии

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Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Участницу Pussy Riot и бывшего депутата Басманного района Москвы Люсю (Людмилу) Штейн заочно приговорили к шести годам и 15 дням колонии по делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кроме того, ей на 3,5 года запретили распространять материалы в интернете.

По данным СК РФ, 27 марта 2022 года Штейн опубликовала пост, в котором комментировала стрельбу по российским солдатам. После этого ее объявили в розыск и заочно арестовали в РФ. Прокурор попросил для нее 8,5 лет колонии. В декабре 2023 года прокуратура передала дело Штейн о фейках о Вооруженных силах РФ в суд. Отмечалось, что Штейн грозило от штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Сама Штейн покинула Россию в 2022 году и уехала в Литву после преследования по «санитарному делу».

Ранее Гозман стал фигурантом уголовного дела.

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