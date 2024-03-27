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Швеция намерена направить войска в Латвию

Politico: Швеция с ноября начнет размещение контингента своих ВС в Латвии

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TT News Agency/Jessica Gow/Reuters

Постпред Швеции в НАТО Аксель Верхофф заявил, что королевство намерено отправить свои вооруженные силы на территорию Латвии в рамках присутствия сил Североатлантического альянса в этой стране, переброска контингента планируется с ноября. Об этом постпред сообщил изданию Politico.

«Вернхофф подтвердил план Швеции разместить войска в Латвии в рамках присутствия там НАТО. Швеция планирует начать операцию с ноября», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что войска королевства будут «чередоваться» в Латвии с датскими вооруженными силами.

До этого Вернхофф заявил, что альянсу придется много лет жить с угрозой, которая якобы исходит от России.

11 марта в штаб-квартире НАТО подняли флаг Швеции в связи со вступлением этой страны в состав альянса. 18 марта флаг НАТО появился у стен шведского парламента.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 70% шведских танков.

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