Политолог объяснил, почему России не нужны западные регионы Украины

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему России не нужны западные регионы Украины. По его словам, в этих областях проживает порядка 10 млн человек, имеющих совершенно иную идеологию.

«Они абсолютно не готовы как-то взаимодействовать с русскими. И абсолютно нам не нужны, давайте будем откровенны. Зачем мы будем бесконечно вкладываться в эти территории, чтобы потом получить от них в самом лучшем случае новую партизанскую войну 1946-1948 годов?» — задается вопросом политолог.

Накануне бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Россия возьмет под свой контроль территории на левом берегу Днепра, что станет фактической границей с Украиной.

По его словам, занятие Левобережной Украины будет означать переход под контроль РФ таких городов, как Харьков и Сумы. Закрепление на этих территориях позволит освободить силы для присоединения Одессы к России, добавил эксперт.

До этого Риттер предположил, что Россия сформирует на территории Украины буферные зоны (промежуточные территории общего нейтралитета) в целях предотвращения ракетных ударов. Размеры подобных зон будут соответствовать максимальному расстоянию, на которое способны лететь самые современные зарубежные ракеты, отметил он.

Ранее стало известно, что ВСУ строят в Херсонской области вторую линию обороны.