В США заявили, что помощь Украине не является приоритетом для страны

Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы. Об этом заявил конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс в эфире телеканала Fox Business.

По словам конгрессмена, президент США Джо Байден ничего не делает для защиты своих граждан и подвергает их опасности. Он отметил постоянные попытки склонить конгресс к одобрению нового пакета помощи Украине.

«Хватит! Никакие другие вопросы не должны поступать на рассмотрение до тех пор, пока мы не обеспечим безопасность и не закроем эту границу», — сказал Оглс.

27 марта глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Издание Daily Mail писало, что министра обороны Великобритании Гранта Шэппса обвинили в жульничестве ради выделения помощи Украине.

До этого сообщалось, что руководство Франция потребовало от оборонных предприятий страны ускорить производство и поставки снарядов для Украины, в противном случае им грозят санкционные меры.

Ранее МИД Швеции раскритиковал НАТО за недостаточную помощь Украине.