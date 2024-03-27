В Венгрии прошел митинг с требованием отставки Орбана

Массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генерального прокурора Петера Полта прошел вечером 26 марта в Будапеште. Об этом сообщает Reuters.

В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с криками: «В отставку, в отставку», многие из них несли факелы.

Акция была организована по призыву экс-чиновника Петера Мадьяра, который обвинил власти страны в попытке вмешаться в дело о взяточничестве. Он опубликовал запись разговора с Юдит Варгой, его бывшей женой и министром юстиции Венгрии, в которой она подробно описала попытку помощников главы кабинета Орбана удалить некоторые части из документов по делу о взятках в правительстве.

43-летний Мадьяр планирует создать новую партию, чтобы бросить вызов премьер-министру, отмечает агентство.

«Венгры благодарны вам... за то, что вы пришли тысячами сегодня вечером... чтобы сказать властям, что с нас достаточно», — сказал он протестующим во время митинга.

Обвинения прозвучали в политически чувствительный момент для Орбана накануне выборов в Европейский парламент в июне, подчеркнуло агентство.

Ранее в Венгрии выразили надежду, что выборы в Европарламент приблизят мир на Украине.