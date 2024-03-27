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В Совфеде заявили о невозможности смертной казни для террористов

Клишас: приговорить террористов к смертной казни нельзя при снятии моратория

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

В России нельзя приговорить террористов к смертной казни даже в случае, если мораторий на высшую меру наказания будет снят. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Некоторые «аналитики и эксперты Telegram» после теракта в «Крокус Сити Холле» убеждают, что террористов и педофилов нужно казнить и народ поддержит это, но проблема только в Конституционном Суде, пишет сенатор.

Он напомнил, что в статье 20 Конституции РФ говорится, что смертная казнь может устанавливаться за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, при этом уголовные дела по статье о теракте не могут рассматриваться с их участием.

«Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория», — заявил Клишас, подчеркнув, что то же самое касается и педофилов.

Сенатор назвал «недобросовестными спекуляциями» указания в сторону Конституционного суда в качестве препятствия для «справедливого возмездия».

До этого он призвал не спекулировать на теме смертной казни.

Ранее Конституционный суд не стал комментировать вопрос возвращения смертной казни.

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