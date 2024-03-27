Протестующие разбросали навоз у дома шефа Пентагона Остина

Пропалестинские активисты раскидали навоз у дома шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом пишет Politico.

Газета отмечает, что в сети появляются видео, на которых протестующие находятся рядом с домом министра обороны США, крича: «Остин, проснись и пой — оккупация — это преступление!».

Представитель Пентагона также подтвердил, что рядом с жилищем главы МО Соединенных Штатов прошел «небольшой протест», не уточнив подробности.

Ранее неизвестный подбросил навоз к дому советника президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, в дело вмешалась полиция.

Инцидент произошел 25 марта. По данным СМИ, злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо него на автомобиле.

До этого активисты сорвали речь бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на Берлинском кинофестивале об Украине, предстоящих выборах и сопротивлении феминизму. Активисты кричали, что «ей должно быть стыдно», после чего их вывели из зала, отмечается в материале.

Ранее пропалестинские активисты сорвали речь первой леди США.