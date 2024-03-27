Вооруженные силы Великобритании продержатся лишь два месяца против ВС РФ в случае прямого столкновения. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на военных чиновников Великобритании.

В материале отмечается, что, когда бывший парламентский заместитель по вооруженным силам страны Марк Франсуа поинтересовался, правда ли Британия продержится не более двух месяцев в случае прямого конфликта с Россией из-за недостатка боеприпасов и оружия, замначальника штаба Роберт Магоуэн ответил утвердительно.

Как следует из текста, другие представители ВС Британии также утверждают, что Лондон не сможет долго вести боевые действия из-за сокращения военных расходов и нехватки личного состава.

До этого парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова к конфронтации с Россией, поскольку «самой большой слабостью» страны является состояние вооруженных сил.

«Наша самая большая слабость — это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах», — cказал Хили.

Ранее в Британии разъяснили вопрос об отправке своих военных на Украину.