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В МИД России раскритиковали позицию США по теракту в «Крокусе»

Захарова назвала ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала ангажированной позицию США по расследованию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова также считает, что Соединенные Штаты «вовлечены» в эту историю с терактом. По мнению дипломата, в противном случае первые заявления со стороны официального Вашингтона «были бы такими, какими они и должны были быть, а именно о необходимости расследования».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение.

Накануне глава Совета безопасности Николай Патрушев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявили президенту РФ Владимиру Путину, что связывают Украину, США и Великобританию с терактом в «Крокус Сити Холле». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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