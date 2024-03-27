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МИД призвал россиян взвешивать риски при поездках за границу

МИД России призвал граждан тщательно взвешивать риски при поездках за границу

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Shutterstock

Гражданам России следует тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу и пребывании в других странах. Об этом заявили в российском МИД РИА Новости.

В ведомстве отметили, что не раз предупреждали о возможных задержаниях или арестах по запросам правоохранительных органов и спецслужб США, которые имеют соглашения об экстрадиции в том числе с Таиландом, Египтом, Турцией, Израилем и другими странами.

В МИД рассказали, что в департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства поступали обращения от россиян в связи с запретительными мерами ЕС в отношении ввоза из РФ личных вещей, въезда и пребывания автомобилей с российскими номерами. Там призвали учитывать то, что при пересечении границы граждане подпадают под иностранную юрисдикцию, «что предполагает обязанность соблюдать законы и нормы страны посещения».

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендовали ознакомиться с информацией о возможных или реальных вызовах безопасности при планировании поездок за рубеж, следить за актуальной информацией и учитывать практические рекомендации российских диппредставительств.

До этого в Литве впервые задержали машину с российскими номерами.

Ранее стало известно, что в Таиланде может появиться пляжный «комендантский час».

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