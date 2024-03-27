Байден вновь оскорбительно высказался о Путине

Президент США Джо Байден снова оскорбительно высказался в отношении российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал Байден, выступая в штате Северная Каролина, где он рассуждал о возможности привлечения дополнительных средств путем повышения налогов для миллиардеров в США.
С начала российской специальной военной операции на Украине Байден неоднократно делал нелестные высказывания в адрес Путина, называл его диктатором, мясником и военным преступником, которому нельзя оставаться у власти.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что дерзкие высказывания президента США в адрес Путина свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится похоронить отношения с Москвой.
22 февраля Байден, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном».
15 марта американский лидер утверждал, что президент РФ является бандитом, которому нужно противостоять.
Ранее Байден оскорбил Путина из-за угроз нацбезопасности США.