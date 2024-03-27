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Президент Чехии заявил о необходимости вернуть посла страны в РФ

Павел: в долгосрочной перспективе Чехии важно иметь посла в России

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Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Президент Чехии Петер Павел заявил о важности возвращения в будущем посла республики в РФ. На данный момент интересы страны в России представляет дипломат рангом ниже, сообщает СТК.

«Я осознаю важность [этой задачи]: в долгосрочной [перспективе] иметь в России [чешское] представительство на уровне посла. Вопрос — подходящая ли в настоящее время для этого ситуация», — приводит издание слова чешского политика.

Он отметил, что кандидатуру чешского посла в Москве будет определять совместно с правительством республики и министерством иностранных дел. Подготовкой вопроса занимается внешнеполитическое ведомство, сказал чешский президент.

По словам Павела, процесс возвращения посла в Россию является долгосрочным. Он будет реализован, когда настанет подходящая ситуация.

Отмечается, что сейчас посольство Чехии в России возглавляет советник-посланник.

Ранее газета The Washington Post (WP) написала, что кризис на Украине привел к расколу в традиционно дружественных отношениях между Чехией и Словакей.

Ранее Чехия выступила против поставок зерна из РФ и Белоруссии в Европу.

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