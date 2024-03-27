В конгрессе расследуют закрытие посольств США

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) расследует серию закрытий и частичных эвакуаций американских посольств по всему миру в период президентства Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление комитета.

Согласно документу, Комер расследует приостановку работы посольства Соединенных Штатов в Минске и вывоз сотрудников и членов их семей из американского посольства в Москве в 2022 году. Кроме того, его внимание привлекло закрытие американских дипломатических представительств в Афганистане и Судане и проведение частичной эвакуации сотрудников дипмиссий США в Нигере, Мьянме и на Гаити.

По мнению конгрессмена, «закрытие и ограничение предоставления услуг ведут к снижению уровня дипломатического присутствия США за рубежом». Он считает, что это чревато «серьезными последствиями» для проживающих в этих странах американцев, «и иностранных граждан, которым приходится ездить в другие места, чтобы получить консульские услуги». Он назвал подобные действия «неудачей внешней политики США».

Ранее Путин заявил, что Россия готова выстраивать отношения с США, но им мешает имперская политика.