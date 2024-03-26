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Стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО

Командование НАТО: военная интеграция Швеции в блок завершится в конце апреля

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Global Look Press

Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командование Североатлантического альянса по трансформации.

«Официальная военная интеграция Швеции в НАТО завершится в конце апреля», — уточнили в сообщении.

В документе отметили, что присоединение «повышает трансатлантическую безопасность» и укрепляет оборону в Северной Европе.

Швеция получила официальный статус 32-го члена НАТО 7 марта. Одновременно блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил готовность стран НАТО воевать за Украину. При этом он подчеркнул, что его страна не собирается воевать с НАТО. По словам главы государства, Белоруссии «это не надо». При этом Лукашенко пообещал в случае начала конфликта «серьезно ответить».

Накануне президент Белоруссии призвал Россию готовиться к нападению НАТО.

Ранее в Турции задумались о выходе из НАТО.

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