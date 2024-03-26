Байден прокомментировал инцидент в Балтиморе

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился не из-за преднамеренных действий, а в результате ужасной случайности. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает ТАСС.

«На данный момент у нас нет указаний, каких-либо оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте <...> все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — заявил Байден, выступая в Белом доме.

До этого губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что экипаж судна Dali, который врезался в мост в Балтиморе вовремя подал сигнал о бедствии, что дало возможность местным властям закрыть въезд на объект транспортной инфраструктуры и спасти жизни людей.

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушился после того, как в его опору врезался контейнеровоз Dali. В тот момент по мосту ехали автомобили, в том числе тягач.

Ранее часть железнодорожного моста обрушилась в Казахстане во время движения грузового состава.