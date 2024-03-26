Министр обороны США напомнил коллеге из Израиля о моральных обязанностях

Министр обороны США Ллойд Остин в начале встречи с израильским коллегой Йоавом Галантом напомнил, что защита мирных жителей сектора Газа является моральной обязанностью. Об этом говорится в распространенном Пентагоном заявлении.

«Наша цель – сделать Израиль и регион более безопасным и защищенным. Защита палестинского гражданского населения... является как моральной необходимостью, так и стратегическим императивом», – заявил Остин.

По его словам, число пострадавших от конфликта на территории анклава слишком велико, а объем гуманитарной помощи слишком мал. В анклаве складывается гуманитарная катастрофа, подчеркнул шеф Пентагона.

До этого сообщалось, что глава США Джо Байден поменял свое отношение к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху из-за ряда его решений по поводу конфликта с палестинским движением ХАМАС. Байден принял такое решение не из-за отдельной ситуации. Речь идет о «совокупности событий», которые произошли в секторе Газа за последние несколько недель.

Ранее Нетаньяху отказался ехать в США после принятия резолюции по Газе.