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Путина пригласили посетить Вьетнам

Vietnam News: Путин принял приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом

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РИА «Новости»

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с официальным визитом, сообщает портал Vietnam News.

«Генеральный секретарь Чонг воспользовался случаем, чтобы передать президенту Путину приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем...», — отмечается в статье.

Автор отмечает, что Путин «с радостью принял приглашение и согласился, что обе стороны скоординируют свои действия и согласуют подходящие сроки».

По данным пресс-службы Кремля, телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе вьетнамской стороны. Генсек выразил глубокие соболезнования по поводу теракта в «Крокус Сити Холле».

Также в ходе беседы стороны обсудили торгово-экономическое и научно-технологическое сотрудничество. Путин и Нгуен Фу Чонг согласились с тем, что по основным вопросам международной повестки дня страны занимают близкие позиции.

Диалог прошел в доброжелательном и конструктивном ключе. Лидеры России и Вьетнама договорились продолжить личные контакты на различных уровнях.

До этого с Путиным по телефону поговорил премьер-министр Индии Нарендра Моди, который обсудил ряд вопросов, касающихся отношений двух стран, а также выразил намерения продолжить совместную работу в рамках международных объединений по типу БРИКС и ШОС.

Ранее Путин провел разговор с Голиковой, Мурашко и Воробьевым.

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