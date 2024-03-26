В ФСБ сообщили, что имели информацию о подготовке теракта до выборов президента

В Федеральную службу безопасности (ФСБ) России поступала информация о подготовке террористического акта до или во время выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Такая информация была, это было в начале марта <...> Но то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующее», — заявил Бортников.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Украина готовила исламских террористов на территории Ближнего Востока.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее эксперт допустил, что у террористов были пособники в здании «Крокуса».