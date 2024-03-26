Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФСБ сообщили, что имели информацию о подготовке теракта до выборов президента

Бортников: в ФСБ поступала информация о подготовке теракта до или во время выборов

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

В Федеральную службу безопасности (ФСБ) России поступала информация о подготовке террористического акта до или во время выборов президента России, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Такая информация была, это было в начале марта <...> Но то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующее», — заявил Бортников.

До этого директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Украина готовила исламских террористов на территории Ближнего Востока.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее эксперт допустил, что у террористов были пособники в здании «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами