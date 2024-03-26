Лукашенко заявил, что назовет Путину возможных кураторов террористов из «Крокуса»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует позвонить российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы поделиться данными о возможных кураторах, стоящих за террористами, напавшими на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС.

«Их [террористов] кураторы... У нас есть подозрения [по поводу] некоторых, я Путину позвоню, выскажу их», — сказал белорусский президент.

По словам Лукашенко, пытавшиеся покинуть РФ террористы понимали, что не смогут сбежать в Белоруссию, так как на границе действовал усиленный режим безопасности.

Теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По подозрению в причастности к теракту задержаны 11 человек, часть из них уже заключили под стражу.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников обвинил Украину в вербовке исламских террористов.