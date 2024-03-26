Бортников о ликвидации главы ГУР Украины Буданова: «все впереди»

Руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), как и руководство остальных спецслужб республики, являются законной целью для российских вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против страны. Его слова передает ТАСС.

«Те, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью», — заявил Бортников, отвечая на вопрос про Буданова и руководителей других специальных служб Украины.

На уточняющий вопрос о том, почему цели еще не ликвидированы, он ответил, что «все впереди».

До этого Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали осуществлению теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали», — пояснил Бортников.

Ранее Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокусе».