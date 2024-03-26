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Путин обсудил с лидером Нигера борьбу с терроризмом

Президент России провел телефонный разговор с лидером Нигера Чиани

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидер Нигера высказался о солидарности с российским народом после теракта в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования в связи с этими трагическими событиями.

Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями об активизации политического диалога между Россией и Нигером и развитии взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

Отдельно была обсуждена ситуация в Сахельском регионе с упором на координацию действий в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности.

19 марта сообщалось, что США обеспокоены развитием связей Нигера с Россией и Ираном.

17 марта Нигер разорвал соглашение с США о присутствии на своей территории американских военных.

Ранее страны Западной Африки сняли с Нигера все санкции.

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