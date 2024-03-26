Путин призвал обращать особое внимание на безопасность в образовательных учреждениях

Президент России Владимир Путин на коллегии генпрокуратуры призвал обращать особое внимание безопасности в образовательных учреждениях и местах детского отдыха. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Путина, прокурорам необходимо усилить работу по защите прав несовершеннолетних и не допускать втягивания детей и подростков в криминальную и экстремистскую среду.

«Прямая обязанность прокуроров — регулярно и тщательно проверять соблюдение требований безопасности в образовательных учреждениях, в местах детского отдыха», — подчеркнул президент.

До этого Путин провел телефонный разговор с Председателем Национального совета по защите родины Республики Нигер Абдурахаманом Чиани.

Лидер Нигера высказался о солидарности с российским народом после теракта в «Крокус Сити Холле» и выразил глубокие соболезнования в связи с этими трагическими событиями.

Путин также заявлял, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства варварского теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».