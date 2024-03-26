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В Кремле не стали отрицать возможную связь виновников теракта в «Крокусе» с Украиной

Песков: РФ пока не может давать заявления о связи террористов с властями Украины

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Alina Smutko/Reuters

В Кремле не отрицают возможность связи виновников теракта в «Крокус Сити Холле» с руководством Украины, но не могут давать каких-либо заявлений по этой теме, пока идет следствие. Об этом на брифинге рассказа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого спросили, могут ли радикальные исламисты быть связаны с Киевом, учитывая, что во главе украинского государства находится еврей Владимир Зеленский.

«Пока идет следствие, официальные власти не могут себе позволить делать заявления на этот счет. Хотя я рекомендую перечитать заявления президента за последние два дня. В этом контексте они очень важны», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что Зеленский — «своеобразный еврей», поскольку проявляет симпатии к украинскому национализму.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

25 марта президент России Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после нападения на «Крокус». Он признал, что теракт, вероятно, был совершен руками боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России), однако задался вопросом, кто был главным заказчиком случившегося.

Ранее стало известно, что один из террористов по делу «Крокуса» работал водителем маршрутки.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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