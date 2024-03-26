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Израиль обвинил ХАМАС в «бредовых» требованиях по прекращению огня в Газе

Reuters: Израиль обвинил ХАМАС в выдвижении «бредовых» требований по Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль обвинил ХАМАС в выдвижении «бредовых» требований на непрямых переговорах по прекращению огня в секторе Газа, израильская сторона считает, что палестинские боевики не заинтересованы в сделке. Об этом сообщает Reuters.

«Израиль обвинил ХАМАС в выдвижении «бредовых» требований (по прекращению огня – прим. ред.)», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что на переговорах при посредничестве Катара и Египта ХАМАС стремился превратить любое прекращение огня в прекращение войны и вывод израильских войск. Израиль исключает это, заявляя, что будет продолжать усилия по демонтажу ХАМАС.

До этого глава МИД Израиля Исраэль Кац заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит операцию в секторе Газа и будет вести ее до освобождения всех заложников. Таким образом в Израиле ответили на резолюцию СБ ООН с призывом о прекращении боевых действий на время священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее Нетаньяху отказался ехать в США после принятия резолюции по Газе.

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