В СПЧ выступили против возвращения смертной казни в России

Член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева заявила, что в РФ нельзя снимать мораторий на смертную казнь. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Меркачевой, всех преступников, которых бы ожидала высшая мера наказания в виде смертной казни, необходимо изучать для вычисления механизма, понимания сути природы терроризма. Это позволит предупредить совершение подобных преступлений в будущем.

«К ним приезжают ученые, доктора наук, которые их опрашивают, чтобы понять суть, природу терроризма, чтобы найти методы воздействия на них, которые позволят переключить их убеждения и вообще разобраться, где этот механизм», — поделилась правозащитница.

До этого газета «Известия» писала, что депутаты Государственной думы обсудят возвращение смертной казни в России на площадке Общественной палаты. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, в реестре террористов и экстремистов сегодня не только радикальные боевики, но и люди, которые никого не убивали.

Ранее глава СПЧ Фадеев сравнил снятие моратория на смертную казнь с открытием ящика Пандоры.