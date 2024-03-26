Лукашенко решил проверить боеготовность танкового батальона

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в зону ответственности танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении с внезапной проверкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой белорусского лидера.

«В рамках внезапной проверки боеготовности главнокомандующим принято решение проверить выполнение задач в районе размещения танкового батальона на Ошмянском тактическом направлении», — говорится в сообщении.

Он задал вопросы военачальникам, входит ли в зону ответственности этого батальона возможное наступление с района Побраде, а также смогут ли войска страны противодействовать здесь со стратегической точки зрения.

11 марта в Вооруженных силах Белоруссии началась комплексная проверка боевой готовности соединений и воинских частей. В ходе нее было запланировано передвижение военной техники.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.