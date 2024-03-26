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В Кремле заявили о готовности Украины любыми методами вернуть Крым

Песков: Украина готова на все ради возвращения Крыма

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Украина готова на все, чтобы заполучить Крым обратно. Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

В связи с этим официальный представитель Кремля задался вопросом, как Россия может допустить существование на своих границах государства, в данном случаи Украины, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым.

Песков добавил, что говорить о претензиях Киева на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области даже нечего. По его словам, обсуждать договоренность с Украиной без участия России бессмысленно.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации.

Ранее Глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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