Песков прокомментировал потенциал сотрудничества стран СНГ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам», что все виды интеграции на постсоветском пространстве работоспособные и их потенциал ещё далеко не полностью раскрыт.

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас у стран СНГ своя траектория развития, но при этом сохраняется приверженность к общим интеграционным процессам.

Он назвал страны СНГ главным внешнеполитическим приоритетом РФ, отметив, что почти со всеми, кроме Грузии и Молдавии, у России очень продвинутые двусторонние отношения. По его словам, ближайшим партнером и союзником для России является Белоруссия.

«Есть и другие форматы сотрудничества, связанные с политикой, безопасностью и так далее. Все эти виды интеграции работоспособные, их потенциал еще далеко не полностью раскрыт», — сказал Песков.

Он добавил, что при таком тесном взаимодействии неизбежно возникают проблемы, но партнерский характер отношений позволяет их конструктивно преодолевать

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что развитие сотрудничества с государствами — членами СНГ и упрочение связей в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и БРИКС остается приоритетом для российских дипломатов.

Ранее Песков оценил законопроект об отмене решения Хрущева о передаче Крыма в состав УССР.