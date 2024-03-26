В Кремле рассказали о мерах по обеспечению безопасности россиян от Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью изданию«Аргументы и факты» рассказал о мерах по обеспечению безопасности граждан России от действий Украины.

Он заявил, что, исходя из слов президента Владимира Путина, Россия должна нивелировать военный потенциал Украины и полностью взять под контроль территорию четырех новых российских субъектов.

«Вот из этого надо исходить. И действовать таким образом, чтобы военный потенциал киевского режима не мог угрожать безопасности наших людей», — сказал официальный представитель Кремля.

До этого Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ предложил обсудить борьбу с распространением идей неонацизма. Также он заявлял, что безнаказанными удары Киева по территории России «не остаются и не останутся».

Ранее в Минтрансе предложили определить оператора безопасности на Крымском мосту.