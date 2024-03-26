Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в «Крокусе»

Президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта заявил, что те, кто стоит за нападением в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассчитывали посеять панику и разлад в российском обществе, но встретили единение, передает РИА Новости.

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал он.

До этого в Кремле сообщили, что поддержка пострадавших при теракте будет обсуждаться.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.