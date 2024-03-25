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Путин сравнил мобилизацию на Украине с гитлерюгендом

Путин назвал мобилизацию на Украине попыткой создания гитлерюгенда

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German Federal Archive/ Wikimedia Commons

Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити Холле» может быть использован Киевом в своих целях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг происшествия, сообщает ТАСС.

«Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца. Принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании», – подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что цель украинских властей – посеять панику в обществе и в то же время показать своему населению, что для режима Зеленского еще не все потеряно.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент известно, кто стоит за террористическим актом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее президент Таджикистана высказался о гражданстве подозреваемых в теракте в «Крокусе».

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