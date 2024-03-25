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Нетаньяху отказался ехать в США после принятия резолюции по Газе

Reuters: Нетаньяху отказался ехать в США после принятия резолюции по Газе

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Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от посещения Соединенных Штатов после принятия резолюции по Газе Советом Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным администрации премьера, Нетаньяху принял данное решение в связи с позицией Вашингтона, который не наложил вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа в период Рамадана.

Глава правительства подчеркнул, что неспособность Белого дома наложить вето на резолюцию является «явным отступлением» от его предыдущей позиции и наносит ущерб военным усилиям против ХАМАС в Газе, а также усилиям по освобождению более 130 заложников.

До этого сообщалось, что глава США Джо Байден поменял свое отношение к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху из-за ряда его решений по поводу конфликта с палестинским движением ХАМАС. Байден принял такое решение не из-за отдельной ситуации. Речь идет о «совокупности событий», которые произошли в секторе Газа за последние несколько недель.

Ранее Байден рассказал, есть ли у США красные линии в отношении действий Израиля в Газе.

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